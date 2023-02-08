YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde de felakete yol açtı. Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısında artış sürüyor. Açıklanan son resmi verilere göre, 5 bin 894 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 310 kişi de yaralandı. Deprem nedeniyle YKS sınavının ertelenip, ertelenmeyeceği sorgulanıyor. Peki, YKS 2023 ne zaman? İşte, detaylar...