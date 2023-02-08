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Haberler Galeri YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

"YKS 2023 ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının, 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oluyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle YKS başvuru tarihlerinin erteleneceği öğrenciler tarafından düşünülmeye başlandı. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zaman, ertelenecek mi? İşte, ÖSYM sınav takvimi...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:07
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YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde de felakete yol açtı. Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısında artış sürüyor. Açıklanan son resmi verilere göre, 5 bin 894 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 310 kişi de yaralandı. Deprem nedeniyle YKS sınavının ertelenip, ertelenmeyeceği sorgulanıyor. Peki, YKS 2023 ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.

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YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...


Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.

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YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.

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YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.