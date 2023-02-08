08 Şubat 2023, Çarşamba
YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...
"YKS 2023 ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının, 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oluyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle YKS başvuru tarihlerinin erteleneceği öğrenciler tarafından düşünülmeye başlandı. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zaman, ertelenecek mi? İşte, ÖSYM sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:07
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