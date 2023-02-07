Ünlüler AFAD'ın mesajını paylaştı! Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım edebiliriz? Nusret Hande Yener Oğuzhan Koç...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yaşanan depremin ardından çok sayıda ünlü isim AFAD'a yönelik paylaşımda bulundu. Ünlüler uzaktan bölgeye nasıl destek verileceğini yönelik bilgilendirme metnini paylaştı. Ayrıca futbol kulüpleri de bu desteğe dahil oldu. Diğer yandan yiyecek ulaşmayan bölgeler için iletişim numaraları da paylaşıldı. İşte detaylar...