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Haberler Galeri HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları her an açıklanabilir! 2022 YKS oturumlarına katılan öğrecniler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına kilitlendi. Daha önce bazı sınavların erken açıklanmasının ardından YKS'nin de erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:06
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HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler 18-19 Haziran'da YKS oturumlarına katıldı. Sınavda ter döken öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında ise " YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu yer aldı. Peki, YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından daha önce bazı sınavların sonuçları belirtilen tarihten önce erişime açılmıştı. Durum böyle olunca YKS sonuçlarında da erken açıklanma beklentisi oluştu. Sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunurken, henüz resmi bir açıklama bulunmadığı için takvimde belirtilen tarihi beklemekte fayda var. ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

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HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.