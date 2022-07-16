HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından daha önce bazı sınavların sonuçları belirtilen tarihten önce erişime açılmıştı. Durum böyle olunca YKS sonuçlarında da erken açıklanma beklentisi oluştu. Sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunurken, henüz resmi bir açıklama bulunmadığı için takvimde belirtilen tarihi beklemekte fayda var. ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.