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YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...

YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 5 Ağustos'ta başlayan YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor. Bu dönem içerisinde tercih yapamayan ve 140 puan alan öğrenciler ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler hangi tarihte olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:42
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YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...

YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihler 5 Ağustos'ta başladı. İlk tercih işlemleri bugün sona erecek. Şimdi ise gözler ikinci tercih sürecine çevridli. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ilk tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından ek yerleştirme başvurusu alınacak. Ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılacak. İlk tercih işlemlerinin devam etmesi nedeniyle ek yerleştirmelerin hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor.

ÖSYM takvimine göre YKS birinci tercihler 20 Ağustos'ta sona erecek. Ek yerleştirme için başvuruların ise Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...

YKS BARAJ PUANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu yıl YKS'ye giren gençlere tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılması kararı aldıklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bunun çok büyük bir imkan sağlayacağını kaydetti.

Bu ilave ek yerleştirmede, baraj puanının Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 170 olarak uygulanacağını dile getiren Erdoğan, "Bu adımın, gençlerin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum." dedi.

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YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...

Erdoğan, AYT ve YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağını, tercih ve yerleştirme sürecinin buna göre yürütüleceğini ifade ederek, boş kalan kontenjanlar için ikinci ek yerleştirme yapılacağını söyledi.

Bu imkandan, TYT puanı asgari 140, AYT ve YDT puanı asgari 170 olan adayların yararlanacağını belirten Erdoğan, bunun çok sayıda öğrencinin okula girmesinin önünü açacağına işaret etti.

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YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.