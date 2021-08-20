21 Ağustos 2021, Cumartesi
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YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...
YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 5 Ağustos'ta başlayan YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor. Bu dönem içerisinde tercih yapamayan ve 140 puan alan öğrenciler ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler hangi tarihte olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:42
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