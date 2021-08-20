YKS 2. tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek yerleştirmeler...

YKS BARAJ PUANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu yıl YKS'ye giren gençlere tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılması kararı aldıklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bunun çok büyük bir imkan sağlayacağını kaydetti.

Bu ilave ek yerleştirmede, baraj puanının Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 170 olarak uygulanacağını dile getiren Erdoğan, "Bu adımın, gençlerin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum." dedi.