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Haberler Galeri İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Bu yıl 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklamasının ardından alımlar için bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için heyecan için hazırlıklarına devam eden adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. EGM ve Jandarma bekçi alımı ilanı için araştırmalar sürerken, bekçi alımı şartları ve tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 13:15
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İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımları gerçekleştiriliyor. Son olarak İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının ardından yeni alımların ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Toplam 10 bin alım yapılması beklenirken, konu ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru tarihi ve şartlar henüz duyurulmasa da, bir önceki şartlar ve detayları göz önünde bulundurmak hazırlık aşamasında büyük önem taşıyor. Bekçi alımı ilanı yayınlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

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İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),