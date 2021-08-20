21 Ağustos 2021, Cumartesi
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İlan yayınlandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Bu yıl 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklamasının ardından alımlar için bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için heyecan için hazırlıklarına devam eden adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. EGM ve Jandarma bekçi alımı ilanı için araştırmalar sürerken, bekçi alımı şartları ve tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 13:15
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