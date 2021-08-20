MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

Son dakika... Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm kademeler için yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze yapılacağı açıklamasının ardından, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Bakan Özer'den açıklama geldi. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.08.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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