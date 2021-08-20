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Haberler Galeri MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

Son dakika... Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm kademeler için yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze yapılacağı açıklamasının ardından, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Bakan Özer'den açıklama geldi. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:35
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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

Son dakika... Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Yeni dönem hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve velileri, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Bakan Özer, okulları daha fazla kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını, çocukların gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduklarını dile getirdi. Bu kapsamda mazereti olmayan tüm öğrenciler yüz yüze eğitime katılacaklar.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

MAZERETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek. Hemen şunu belirtelim ki, uzaktan eğitim için hangi mazeretlerin arandığı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili MEB'den açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitim tüm kademelerde haftada 5 gün yapılacak.

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu olacak?

Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.

Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.