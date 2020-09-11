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YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasın ardından yeni dönem üniversite kayıtları tamamlandı. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme ile ilgili araştırmalara geçti. Ek tercih yapmayı bekleyenler kontenjan ve taban puanları araştırıyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 14:10
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