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Haberler Galeri YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasın ardından yeni dönem üniversite kayıtları tamamlandı. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme ile ilgili araştırmalara geçti. Ek tercih yapmayı bekleyenler kontenjan ve taban puanları araştırıyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 14:10
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YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS ek tercih ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde tercihlerin sonuçları açıklandı ve öğrenciler üniversite kayıtlarını yapmaya başladılar. Üniversiteyi kazanamayan öğrencilr ise ek yerleştirme hakkında araştırmalara başladılar. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman? YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala YKS ek tercih süreci araştırılmaya başlandı. Ancak ek tercihlerin hangi tarihte alınacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.