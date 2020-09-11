AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

AÖF diploma ne zaman verilecek? Diplma sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Yaz okulu sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de diploma oldu. 2019-2020 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...