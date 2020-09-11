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AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?
AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mezun olan öğrenciler diploma ile ilgili araştırmalara başladılar. AÖF diploma sorgulma aişlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 13:41Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 13:45