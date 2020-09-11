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AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mezun olan öğrenciler diploma ile ilgili araştırmalara başladılar. AÖF diploma sorgulma aişlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 13:45
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AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

AÖF diploma ne zaman verilecek? Diplma sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Yaz okulu sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de diploma oldu. 2019-2020 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

AÖF DİPLOMA NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.

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AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 AÖF diplomaları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

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AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

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AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.