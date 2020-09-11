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Haberler Galeri ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda yapılacak. 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavına başvuru yapan vatandaşlar sınav giriş belgesi ile sınava katılabilecekler. Peki, 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 16:20
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ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor. KPSS Alan Bilgisi 1'inci oturumu cumartesi sabahı, 2'inci oturumu cumartesi öğleden sonra ve 3'üncü oturumu pazar sabahı gerçekleştirilecek. 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavları öncesinde son hazırlıklarını yapan adaylar sınav giriş belesini yanlarında bulundurmak zorundalar. Peki, KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte cevaplar...

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ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "KPSS Lisans (Alan Bilgisi) Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Ekranda yer alan "Yazdır" butonuna tıklayarak ya da Ctrl+P kısayolu ile sınav giriş belgenizi çıktı alabilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ, SİYAH BEYAZ MI OLACAK?

KPSS sınav giriş belgesinin renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar internetten edinecekleri "Sınava Giriş Belgelerinin" renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

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ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2020 KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

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ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.