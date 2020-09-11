ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda yapılacak. 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavına başvuru yapan vatandaşlar sınav giriş belgesi ile sınava katılabilecekler. Peki, 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL