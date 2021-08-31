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Haberler Galeri YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar kazandıkları üniversiteleri öğrenmiş oldu. Tercihler sonucunda hiç bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacaklarını merak ediyor. İşte, YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:14
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YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci sabaha YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başladı. Açıklamanın ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranında yoğunluk oluştu. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. tercihlerin yapılacağı tarihi merak ediyor. İşte, YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişi istediği bir bölüme yerleşemedi. Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasıyla başlayacak. YKS yerleştirmede bir bölüme yerleşene ve kayıt yaptırmayanların yerleri de ek yerleştirmelerde hesaplanacak. YKS ek yerleştirme sürecinin bir kaç haftaiçinde başlaması bekleniyor.

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YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BARAJ ALTINDA KALANLAR TERCİH YAPACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu.

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YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.

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YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.