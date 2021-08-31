YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar kazandıkları üniversiteleri öğrenmiş oldu. Tercihler sonucunda hiç bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacaklarını merak ediyor. İşte, YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?