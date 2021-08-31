Müge Anlı’da gündem olan Melihat Tuncel’in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi

Münire ise Müge Anlı'daki açıklamasında "Sabah 10 oldu kalktım kahvaltı hazırlayıp annemi kaldıracaktım. Sürgünün açık olduğunu gördüm. Heralde bahçeye çıktı diye gittim annemi öyle gördüm. Ben çığlık atınca eş dost akraba geldi." demişti.