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Müge Anlı'da gündem olan Melihat Tuncel'in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi

Türkiye'nin Müge Anlı ile öğrendiği Melihat Tunçel cinayetinde gerçekler ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da 10 Kasım 2020'da vahşice öldürülen Melihat Tunçel'in katili tutuklandı. Müge Anlı canlı yayında Melihat Tunçel'in katilini ve cinayetin detaylarını anlattı.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:48
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Müge Anlı’da gündem olan Melihat Tuncel’in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve annesinin ölümünü anlatan Münire'nin şüpheli ifadeleri dikkat çekmişti. Müge Anlı yeni sezonun 2. bölümünde Melihat Tunçel'in katilinin tutuklandığını duyurdu.

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Müge Anlı’da gündem olan Melihat Tuncel’in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi

Türkiye'nin Müge Anlı ile öğrendiği Melihat Tunçel cinayetinde gerçekler ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da 10 Kasım 2020'da vahşice öldürülen Melihat Tunçel'in katili tutuklandı. Müge Anlı canlı yayında Melihat Tunçel'in katilini ve cinayetin detaylarını aktardı.

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Müge Anlı’da gündem olan Melihat Tuncel’in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Melihat Tunçel boğazına 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan Münire'nin sevgilisi "Ben evine hiç girmedim" demişti.

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Müge Anlı’da gündem olan Melihat Tuncel’in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi

Münire ise Müge Anlı'daki açıklamasında "Sabah 10 oldu kalktım kahvaltı hazırlayıp annemi kaldıracaktım. Sürgünün açık olduğunu gördüm. Heralde bahçeye çıktı diye gittim annemi öyle gördüm. Ben çığlık atınca eş dost akraba geldi." demişti.

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Müge Anlı’da gündem olan Melihat Tuncel’in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi

DNA'SI ELE VERDİ

Münire'nin annesinin öldürüldüğü gün yanında olan Orhan Çınar önce gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin yapıldığı sırada Çınar'ın DNA'sı Münire'nin yatağından çıktı.