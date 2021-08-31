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Müge Anlı'da gündem olan Melihat Tuncel'in katili tutuklandı! Gözler kızı ve sevgilisindeydi
Türkiye'nin Müge Anlı ile öğrendiği Melihat Tunçel cinayetinde gerçekler ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da 10 Kasım 2020'da vahşice öldürülen Melihat Tunçel'in katili tutuklandı. Müge Anlı canlı yayında Melihat Tunçel'in katilini ve cinayetin detaylarını anlattı.
Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:46Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:48