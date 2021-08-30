İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı, ilköğretim ve aynı zamanda lise öğrencilerine verilmekte olan bir ödemedir. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) olarak bilinen burs için her sene MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. İşte, İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...