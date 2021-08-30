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Haberler Galeri İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının yeni tarihi merak ediliyordu. Sınav için tarih ve konular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Sınava girecek adaylar İOKBS Bursluluk sınavı için detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 17:02
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İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı, ilköğretim ve aynı zamanda lise öğrencilerine verilmekte olan bir ödemedir. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) olarak bilinen burs için her sene MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. İşte, İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Öğrencilere sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

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İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.