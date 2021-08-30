30 Ağustos 2021, Pazartesi
İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...
İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının yeni tarihi merak ediliyordu. Sınav için tarih ve konular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Sınava girecek adaylar İOKBS Bursluluk sınavı için detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, İOKBS Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Taban puanı ve sınav konuları...
Giriş Tarihi: 30.08.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 17:02
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