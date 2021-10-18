YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 üniversite yerleştirmelerinde süreç bugün tamamlanıyor. Bu seneye özel 140 puan alanlar için gerçekleştirilen 2. ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...