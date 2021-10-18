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YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu. Bugün sona erecek tercih işlemlerinin ardından öğrenciler sonuçları bekleyecek. Tercih sonuçları ve üniversite kayıtları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...