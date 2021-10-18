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Haberler Galeri YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu. Bugün sona erecek tercih işlemlerinin ardından öğrenciler sonuçları bekleyecek. Tercih sonuçları ve üniversite kayıtları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:53
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YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 üniversite yerleştirmelerinde süreç bugün tamamlanıyor. Bu seneye özel 140 puan alanlar için gerçekleştirilen 2. ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları ekim ayının son haftası gerçekleştirilecek. Buna göre, ek yerleştirme sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

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YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi