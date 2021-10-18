Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?

Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı 2021 yılında beklenen konulardan birisi oldu. Devlet kadrolarında bekçi olarak çalışmak isteyenler, ilanları yakından takip ediyor. Daha önce yapılan duyuruda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bekçi alınacağı belirtilmişti. JGK veya EGM bünyesine toplam 10 bin kişi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alım yapılacak bekçiler en az lise mezunu olabilecek. Peki; jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak?