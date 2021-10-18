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Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?

Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı 2021 yılında beklenen konulardan birisi oldu. Devlet kadrolarında bekçi olarak çalışmak isteyenler, ilanları yakından takip ediyor. Daha önce yapılan duyuruda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bekçi alınacağı belirtilmişti. JGK veya EGM bünyesine toplam 10 bin kişi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alım yapılacak bekçiler en az lise mezunu olabilecek. Peki; jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 11:59
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Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?

Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 jandarma bekçi alımı için başvurular merakla bekleniyor. En az 5 bin lira maaşla alınacak bekçi adayları lise, yüksekokul, üniversite mezunu olabilecek. Daha önce yapılan açıklamalarda 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı belirtilmişi. Peki; 2021 jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,

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Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.