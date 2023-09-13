13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi PDF / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi PDF / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023! Öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Bu haberle birlikte, üniversiteye giriş için son şanslarını değerlendirmek isteyen adaylar için kapılar tekrar açıldı. YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, YKS 2. ek tercih tarihleri belli oldu. İşte 2023 YKS tercih ekranı ve boş kontenjanlar hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 08:53
  • 1
  • 13
YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi PDF / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan adaylar için bekleyiş sona erdi. Öğrenciler, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyurulan YKS ek tercih tarihleri ile boş kontenjanları öğrenme fırsatını yakaladı. İşte, ÖSYM YKS 2. tercih taban puanları ve boş kontenjanlar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi PDF / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Yerleştirme sonuçları ardından üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Herhangi bir programa yerleşemeyenlerin değerlendireceği 2. tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacaklardır.

Tercih işlemelri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

  • 3
  • 13
YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi PDF / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN BAKILIR?

İlk YKS tercih işlemleri tamamlandı. Milyonların beklediği üniversite tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü adaylar ile buluştu.

2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

2. tercih işlemleri öncesinde YKS tercih sonuçları kontrol ediliyor:

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4
  • 13
YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi PDF / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM tarafından 2023 YKS ek tercih süreci ile ilgili bilgi paylaşıldı ve merakla beklenen kılavuz yayımlandı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 13
YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi PDF / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.