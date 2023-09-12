YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YKS ek tercih nasıl yapılır? YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023! Öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Bu haberle birlikte, üniversiteye giriş için son şanslarını değerlendirmek isteyen adaylar için kapılar tekrar açıldı. YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, YKS 2. ek tercih tarihleri belli oldu. İşte 2023 YKS tercih ekranı ve boş kontenjanlar hakkında detaylar...