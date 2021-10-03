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Haberler Galeri Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten videolu paylaşım

Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten videolu paylaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verdi. Çelik'in yaptığı paylaşımda eylül ayında 14 yatırımın Türkiye'ye kazandırıldığı görüldü. Öte yandan Çelik'in yaptığı paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 23:25
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Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten videolu paylaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten videolu paylaşım

Ömer Çelik yaptığı videolu paylaşımda, eylül ayında AK Parti'nin hayata geçirdiği projelere ve Türkiye'ye kazandırdığı eserlere yer verdi.

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Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten videolu paylaşım

1 AYDA 14 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Çelik'in yaptığı paylaşımda sadece eylül ayında 14 projenin AK Parti tarafından hayata geçirildiği görüldü.

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Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten videolu paylaşım

Bu projeler ve eserler arasında; AY Yıldız Projesi, AKINCI-TİHA, Yargıtay Binası, Proyem Fabrikası, Salarha Tüneli, Ankara Kahraman Kazan Yolu, Şişecam Polatlı Fabrikası, Üsküdar Otizim Merkezi, Anamur Devlet Hastanesi, Tarsus Gözne Yolu, Tarsus Sanayii Bölgesi, Türkevi, Gökpınar Barajı ve Teknofest yer aldı.

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Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten videolu paylaşım

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMININ BAŞARISINA YER VERİLDİ

Öte yandan Çelik'in yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi.