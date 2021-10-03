03 Ekim 2021, Pazar
Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten videolu paylaşım
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verdi. Çelik'in yaptığı paylaşımda eylül ayında 14 yatırımın Türkiye'ye kazandırıldığı görüldü. Öte yandan Çelik'in yaptığı paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi.
Giriş Tarihi: 03.10.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 23:25
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