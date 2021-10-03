Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten videolu paylaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verdi. Çelik'in yaptığı paylaşımda eylül ayında 14 yatırımın Türkiye'ye kazandırıldığı görüldü. Öte yandan Çelik'in yaptığı paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi.