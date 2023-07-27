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Haberler Galeri YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

2023 YKS taban puanları, üniversite tercihlerine saatler kala araştırılmaya başlandı. AYT, TYT ve YDT puanlarıyla 2 ve 4 yıllık bölümlere yerleşmek isteyen adaylar, YKS taban puanlarına odaklanmış durumda. ÖSYM AİS üzerinden tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS kontenjanları, başarı sıralamaları ve puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Peki YKS 2023 taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:57
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YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih kılavuzuna çevrildi. Binlerce aday, tercih etmek istedikleri bölümlerin son olarak en düşük ve en yüksek alım yaptığı puanları merak ediyor. Üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları tercih yapmadan önce araştırılıyor. İşte, 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ön lisans ve lisans bölümü taban puanları her yıl güncelleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanlar yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Dolayısıyla 2023 Üniversite (YKS) taban puanları, yerleştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasındaki tercihlerini ise 2022 taban puanlarına göre yapacak.

YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

Uzmanlar adayların sadece puanlarına göre değil başarı sıralamalarına göre hareket etmesi konusunda uyarıyor. Üniversite taban puanları, o yıl düzenlenen sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. İşte, 2022 yılının taban puanları...

2 YILLIK (ÖN LİSANS) TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 YILLIK (LİSANS) TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

GÖZLER ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANACAK KILAVUZDA!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, öğrencilerin tercih hakkında bilgi sahibi olabilmesi için bilgi amaçlı kılavuzu geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Tercih işlemlerinin başlayacağı gün olan 27 Temmuz'da ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu erişime açacak.

Tercih kılavuzunda üniversitelerin en son alım yaptığı taban puan, tavan puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Ayrıca özel ve genel şartlar, genel kontenjanlar yine bu kılavuzda yer alacak.

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YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

YKS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Adaylar, YKS sınav puanlarını sadece o yıl düzenlenen tercih sürecinde kullanabilecek. Örneğin 2023 yılında düzenlenen üniversite sınavına katılan bir aday tercih yapmamış olsa bile 2024 yılındaki sınavlarda tercih yapabilmesi için o yıl düzenlenen sınava katılmış olması gerekir.