YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ön lisans ve lisans bölümü taban puanları her yıl güncelleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanlar yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Dolayısıyla 2023 Üniversite (YKS) taban puanları, yerleştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasındaki tercihlerini ise 2022 taban puanlarına göre yapacak.

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