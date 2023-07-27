27 Temmuz 2023, Perşembe
YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…
2023 YKS taban puanları, üniversite tercihlerine saatler kala araştırılmaya başlandı. AYT, TYT ve YDT puanlarıyla 2 ve 4 yıllık bölümlere yerleşmek isteyen adaylar, YKS taban puanlarına odaklanmış durumda. ÖSYM AİS üzerinden tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS kontenjanları, başarı sıralamaları ve puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Peki YKS 2023 taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:57
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