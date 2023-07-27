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İbn-i Sina'dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...

Bu besinleri tüketen 100 yaşını görüyor! Hastalıklara doğal yöntemlerle çözüm bulan İbni-i Sina'nın sağlık reçetesi günümüze de ışık tutuyor. Bin yıl önce yazılan reçete, günümüzde uzmanlar tarafından da öneriliyor. İbn-i Sina'ya göre bu 3 besin ömrü uzatmaya yardımcı oluyor. İşte, uzun ve sağlıklı yaşamak isteyenlere tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:51
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İbn-i Sina’dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...

Bu 3 besini tüketini ömrü uzuyor. İbn-i Sina'nın bin yılllık sağlık reçetesi bulundu! Asırlar önce yazılan reçete, günümüzde uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Bu tarifleri uygulayanlar, ilaca ihtiyaç duymadan çözüme ulaşıyor. İşte, İbn-i Sina'nın uzun yaşam sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Sina’dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...

BAKLA

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

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İbn-i Sina’dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder.

C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

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İbn-i Sina’dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar.

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İbn-i Sina’dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...

Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.