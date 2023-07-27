İbn-i Sina'dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...

Bu besinleri tüketen 100 yaşını görüyor! Hastalıklara doğal yöntemlerle çözüm bulan İbni-i Sina'nın sağlık reçetesi günümüze de ışık tutuyor. Bin yıl önce yazılan reçete, günümüzde uzmanlar tarafından da öneriliyor. İbn-i Sina'ya göre bu 3 besin ömrü uzatmaya yardımcı oluyor. İşte, uzun ve sağlıklı yaşamak isteyenlere tavsiyeler...