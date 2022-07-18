YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih takvimi de belli oldu. Tercih dönemini bekleyen öğrenciler heyecan içinde kazandıkları puanla öğrenci alan üniversiteleri araştırıyor. Peki, YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.07.2022
09:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
09:43
YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? ÖSYM tarafından 2022 YKS'nin sonuçları açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte puanlarını öğrenen öğrenciler bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında 150, 190, 194, 251, 263 puanla öğrenci alan üniversiteler oldu. Peki, YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte cevaplar...
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.