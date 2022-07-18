YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? ÖSYM tarafından 2022 YKS'nin sonuçları açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte puanlarını öğrenen öğrenciler bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında 150, 190, 194, 251, 263 puanla öğrenci alan üniversiteler oldu. Peki, YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte cevaplar...