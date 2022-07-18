TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

TYT 208, 212, 216 puanla nereye girebilirim? 2022 YKS sınavına ait sonuçlar erişime açıldı. Sınav sonuçkarı ile birlikte milyonlarca öğrenci sınav puanını öğrenmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de TYT puanıyla alan üniversiteler oldu. 208, 212, 216 puan alan öğrenciler ise hangi üniversiteye girebileceklerini araştırıyor. Peki, TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri? İşte ayrıntılar...