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Haberler Galeri TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

TYT 208, 212, 216 puanla nereye girebilirim? 2022 YKS sınavına ait sonuçlar erişime açıldı. Sınav sonuçkarı ile birlikte milyonlarca öğrenci sınav puanını öğrenmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de TYT puanıyla alan üniversiteler oldu. 208, 212, 216 puan alan öğrenciler ise hangi üniversiteye girebileceklerini araştırıyor. Peki, TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 09:35
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TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi beklenmeye başlandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerden 208, 212, 216 puan alanlar, bu puanlar ile hangi ünibersiteye girebileceklerini araştırıyor. Peki, TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri? İşte haberin detayları...

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TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

TYT 208, 212, 216 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin taban puanları da henüz belli olmadı. Ancak YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla 208, 212 ve 216 puanla öğrenci alan üniversiteleri görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkler aracılığıyla 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri ile taban puanlarını sorgulayabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.