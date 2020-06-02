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Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine devam edildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilen yıkımın 4'üncü gününde, yaklaşık 2.5 ton moloz çıktığı görüldü.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 15:11
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