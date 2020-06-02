Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından yapı için Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri-iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi, villaya çevirdi.