02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine devam edildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilen yıkımın 4'üncü gününde, yaklaşık 2.5 ton moloz çıktığı görüldü.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 15:11
  • 1
  • 34
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.

  • 2
  • 34
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından yapı için Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri-iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi, villaya çevirdi.

  • 3
  • 34
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Ruhsatı, tek katlı iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya, depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu.

  • 4
  • 34
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her 2 yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

  • 5
  • 34
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı.