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Haberler Galeri Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

Son dakika... Hamileler için idari izin ne zaman bitecek? Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme sürecinde idari izinler sona ermiş, kronik rahatsızlığı olanlar hariç kamu personeli eski mesaisine dönmüştü. En çok merak edilenlerden biri de, hamilelerin çalışma durumu oldu. Peki, kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 16:10
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Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

Son dakika haberi... Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile personellerin idari izinleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Bu gelişmelerin ardından hamilelerin idari izinlerinin ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

KAMUDA ÇALIŞAN HAMİLELER NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

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Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN İDARİ İZNE ESAS OLACAK HASTALIKLAR BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi.

"Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.

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Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

Resmi yazıda; 29 Mayıs 2020 tarihli ve 3139 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.