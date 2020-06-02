Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?

Son dakika... Hamileler için idari izin ne zaman bitecek? Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme sürecinde idari izinler sona ermiş, kronik rahatsızlığı olanlar hariç kamu personeli eski mesaisine dönmüştü. En çok merak edilenlerden biri de, hamilelerin çalışma durumu oldu. Peki, kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL