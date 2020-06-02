Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Gaziantep Nizip TOKİ kura çekilişi saat 13.00'de gerçekleştirildi. Gaziantep'in Nizip ilçesine yapılacak 500 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle TOKİ çekilişleri internet ortamında canlı yayınla takip ediliyor. Nizip'te 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 olmak üzere toplam 500 adet konut inşaa edilecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?