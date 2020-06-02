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Haberler Galeri Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Gaziantep Nizip TOKİ kura çekilişi saat 13.00'de gerçekleştirildi. Gaziantep'in Nizip ilçesine yapılacak 500 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle TOKİ çekilişleri internet ortamında canlı yayınla takip ediliyor. Nizip'te 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 olmak üzere toplam 500 adet konut inşaa edilecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:44
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Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Gaziantep Nizip TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep Nizip kura çekilişi sonuçları isim listesi heyecanla bekleniyor. 2+1 ve 3+1 konutlara başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Kura çekilişi saat 13.00de gerçekleştirildi. Binlerce kişinin başvuru yaptığı Gaziantep kura çekilişi sonuçları ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

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Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Gaziantep kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ GAZİANTEP NİZİP KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki linklere tıklayarak Gaziantep Nizip kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

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Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.