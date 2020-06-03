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Yılmaz Özdil'in ofis diye alıp yazlık eve çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınarak imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemi 5'inci gününde de devam etti. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde sürdürülen çalışmalarda villa önünde bulunan moloz yığınları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:04
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