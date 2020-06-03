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Haberler Galeri Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?

Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?

Bekçi alımı ne zaman? 2020 yılında bekçi alımı yapılacak mı? Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere alınacak bekçi alımlarının tarihi merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bekçi alımları ve kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, alımların olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:48
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Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?

2020'de bekçi alımı olacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2016 yılında yeniden göreve başlayan bekçilerin, gece vakti yaya devriye görevi icra etmelerinin vatandaşların güvenlik algısını olumlu yönde etkilediği gözlemlendi. Bekçi kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar, bu yıl bekçi alımı olup olmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklama geldi. Peki, 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi? İşte son gelişmeler...

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Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?

2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."

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Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?

POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI DUYURUSU GELDİ Mİ?

Bekçi alımı ile ilgili duyuru henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

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Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEKÇİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşlarıyla karşılaştırılarak farklı yorumlar yapıldığı belirtildi.