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Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?
Bekçi alımı ne zaman? 2020 yılında bekçi alımı yapılacak mı? Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere alınacak bekçi alımlarının tarihi merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bekçi alımları ve kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, alımların olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:48
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