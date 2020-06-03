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Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavrüsle mücadele kapsamında ilk etapta 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, daha sonra 24 ve ilerleyen günlerde 15 illere düşürülmüştü. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" açıklaması sokağa çıkma kısıtlaması bitti olarak yorumlanmıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:47
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından bu hafta sonu kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? İşte son gelişmeler...

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

BAKAN KOCA'DAN 'SOKAĞA ÇIKMA' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz' ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak olarak yorumlandı.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bıgün saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Bakan Koca'nın sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK?

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırsa en son 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan illerde kısıtlamanın olması bekleniyor. Bu iller şu şekilde:

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle yeniden toplanacak.

Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.