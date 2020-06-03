Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavrüsle mücadele kapsamında ilk etapta 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, daha sonra 24 ve ilerleyen günlerde 15 illere düşürülmüştü. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" açıklaması sokağa çıkma kısıtlaması bitti olarak yorumlanmıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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