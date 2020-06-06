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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstisna kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler için uygulanan kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstü kısıtlamanın biteceği tarih oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, 65 yaş üstü için yapılan çalışmayı MYK'da anlattı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? İşte merak edilenler...