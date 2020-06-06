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Haberler Galeri 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Son dakika haberi... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Bu hafta sonu kısıtlamanın uygulanmaması nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 14:14
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? GALERİ DEVAM EDİYOR

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstisna kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler için uygulanan kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstü kısıtlamanın biteceği tarih oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, 65 yaş üstü için yapılan çalışmayı MYK'da anlattı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? İşte merak edilenler...

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması henüz kalkmadı. 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmalarına pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında izin veriliyor.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

KADEMELİ ADIMLARLA İLERLEYECEK
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.