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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
Son dakika haberi... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Bu hafta sonu kısıtlamanın uygulanmaması nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 14:14
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