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Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?
Son dakika haberi... Denize girmek yasak mı? Plajlar açıldı mı? Türkiye'de kontrollü normal hayata geçiş süreci başladı. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Meteoroloji'nin yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağını açıklamasının ardından konu ile ilgili araştırmalar hız kazandu. Peki, denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 11:02
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