Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?

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Son dakika haberi... Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla, Antalya'da denize girmek serbest mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında plajlara giriş yasaklanmıştı. Normalleşme takvimi sürecinde kontrollü normal hayata geçiş başladı. Türkiye'de alınan önlemler kapsamında salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Son günlerde en çok aranılanlar arasında denize girmenin yasak olup olmadığı yer aldı. Peki, denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı? İşte merak edilenler...