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Haberler Galeri Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?

Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?

Son dakika haberi... Denize girmek yasak mı? Plajlar açıldı mı? Türkiye'de kontrollü normal hayata geçiş süreci başladı. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Meteoroloji'nin yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağını açıklamasının ardından konu ile ilgili araştırmalar hız kazandu. Peki, denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 11:02
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Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla, Antalya'da denize girmek serbest mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında plajlara giriş yasaklanmıştı. Normalleşme takvimi sürecinde kontrollü normal hayata geçiş başladı. Türkiye'de alınan önlemler kapsamında salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Son günlerde en çok aranılanlar arasında denize girmenin yasak olup olmadığı yer aldı. Peki, denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?

DENİZE GİRMEK SERBEST Mİ? PLAJLAR AÇILDI MI?

1 Haziran itibarıyla plajlara giriş yasağı sona erdi. Denize girmek serbest oldu.

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık