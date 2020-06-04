ANA SAYFA
Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
Son dakika... MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini araştırıyor. Peki, MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 12:40
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11