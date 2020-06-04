Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?

Son dakika... MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 1 Haziran'da başladı. Tercih işlemlerin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de sınava giriş yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı oldu. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 MSÜ ne zaman? İşte detaylar...