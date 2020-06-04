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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta sonu 15 ilde uygulanmıştı. Türkiye'de kontrollü normal hayata geçilmesi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:53
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