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Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta sonu 15 ilde uygulanmıştı. Türkiye'de kontrollü normal hayata geçilmesi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:53
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Kontrollü normal hayata geçilmesi ile birlikte sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin Bilim Kurulu'nun görüşünün sorulması üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının en son 15 ilde gerçekleştiğini hatırlattı.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok ama illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nun genelde böyle bir önerisi oldu. Şu an bütün Türkiye'de veya en son uygulandığı şekli ile 'illerde uygulanmaz' şeklinde bir önerisi olmadı, gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Koca'nın bu açıklamaları, sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı olarak yorumlandı. Ancak vakaların yüksek olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağının gündeme gelebileceği konuşuluyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLABİLİR?

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırsa en son 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan illerde kısıtlamanın olması bekleniyor. Bu iller şu şekilde:

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak.