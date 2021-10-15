15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

DGS ek tercihler başladı! 2021 DGS ek yerleştirme sürecinin başlaması ile birlikte gözler boş kotenjanlar ve taban puan bilgilerine çevrildi. Ek yerleştirme ile tercih yapacak olan öğrenciler, boş kontenjan ve taban puan hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM ise yayınladığı kılavuz ile birlikte merak edilenleri yanıtladı. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? DGS ek yerleştirmede taban puan şartı aranacak mı? İşte 2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:28
  • 1
  • 11
DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

DGS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapabileceğini merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Ek yerleştirme için tercihler bugünden itibaren alınmaya başladı. Merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? DGS ek yerleştirmede taban puan şartı aranacak mı? İşte 2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.

DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 11
DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2021 DGS ek yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

  • 4
  • 11
DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

  • 5
  • 11
DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.