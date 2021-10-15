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DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!
DGS ek tercihler başladı! 2021 DGS ek yerleştirme sürecinin başlaması ile birlikte gözler boş kotenjanlar ve taban puan bilgilerine çevrildi. Ek yerleştirme ile tercih yapacak olan öğrenciler, boş kontenjan ve taban puan hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM ise yayınladığı kılavuz ile birlikte merak edilenleri yanıtladı. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? DGS ek yerleştirmede taban puan şartı aranacak mı? İşte 2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar listesi...