DGS ek tercih 2021 boş kontenjanlar taban puanlar listesi: DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? ÖSYM duyurdu!

DGS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapabileceğini merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Ek yerleştirme için tercihler bugünden itibaren alınmaya başladı. Merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? DGS ek yerleştirmede taban puan şartı aranacak mı? İşte 2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar listesi...