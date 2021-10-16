Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Resmi Gazete'de! 1. sınıfa yükselen hakim ve savcıların isim isim tam listesi...

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar 16 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan açıklamada; "31.08.2021 tarihi itibariyle 1. dereceye yükselip 2802 sayılı hakim ve savcılar kanununun 32. maddesi uyarınca 31.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesinde tabi tutulan ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcıların adları yayımlandı" ifadeleri yer aldı. İşte 1. sınıfa yükselen hakim ve savcıların isim isim tam listesi...