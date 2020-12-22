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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılbaşı genelgesi son dakika: Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Yılbaşı genelgesi son dakika: Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Son dakika... Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Öte yandan yılbaşında kutlama yapılacağı iddialarına da yanıt geldi. Peki, otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.12.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 16:32
Son dakika... Yılbaşı kutlaması olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşı için bazı tedbirler alındı. Son günlerde bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 3 gün sürecek kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMASI OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce illere gönderilen genelgeyle otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı.
Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:
"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.