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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yılbaşında oteller ve tesislerde kutlamalar yasaklandı. Kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararlar merka ediliyor. "Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı araştırlıyor. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

Giriş Tarihi: 22.12.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 20:19
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SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?
SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği dönemde yeni önlemler alınıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında yılbaşını da kapsaya 4 günlük sokağa çıkma yasağının olacağı açıklanmıştı. Yeni yıla kısa süre kala vatandaşlar 4 günlük kısıtlamanın başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte, Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?
SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Coronavirüs salgını sebebiyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının duyurulmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi yayımlandı. Böylelikle 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağının 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'a kadar devam edeceğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?
SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?
SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

YILBAŞINDA BUNU YAPAN İŞLETMELER CEZA ALACAK

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

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SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?
SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs (corona virüsü) tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı. Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması süresince yargısal görevler ve ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi için avukat ve noter çalışanları için istisna uygulanacak. Ayrıca hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.