SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?

Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yılbaşında oteller ve tesislerde kutlamalar yasaklandı. Kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararlar merka ediliyor. "Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı araştırlıyor. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında başlıyor?