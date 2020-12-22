Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? Kabine Toplantısı son dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta yeni kararların açıklandığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih açıklaması merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantısının ardından kararlar açıklanmıştı. Vatandaşlar yeni yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kabine toplantısının tarihi ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı?
Giriş Tarihi: 22.12.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 16:15
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ve mekanların belirli şartlar altında açık kalması sonrasında yeni kısıtlamalar için alınacak kararlar merak ediliyor. Öte yandan İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle pek çok ülkenin uçuşları durduruldu. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Hatırlanacağı gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirlerin alındığı son Kabine Toplantısı 30 Kasım'da yapılmıştı. Ancak yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Yeni tedbirler de dahil olmak üzere Kabine Toplantısı günü ve saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detayları sizlerle paylaşacağız.
14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu "Köprüden önceki son çıkış" cümlesiyle açıkladı.
14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:
Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.
Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, "Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor.