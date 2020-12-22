Kabine Toplantısı son dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Hatırlanacağı gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirlerin alındığı son Kabine Toplantısı 30 Kasım'da yapılmıştı. Ancak yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Yeni tedbirler de dahil olmak üzere Kabine Toplantısı günü ve saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detayları sizlerle paylaşacağız.