Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA

Koronavirüsle bir bütün halinde gösterilen mücadele sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Akar, "Normalleşme çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü planladık.