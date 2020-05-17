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Haberler Galeri Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika... Kasım celbi askerler ne zaman terhis olacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren terhis ve celp tarihi belli oldu. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri uzatılmıştı. Peki, askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 16:18
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Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin askerlik süresi uzatılmıştı. Öte yandan Mayıs celbinde askere gitmeyi yükümlülerin askerlik yerleri merak ediliyor. Peki, askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs celbinden silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerini merak ediyor. Başkan Erdoğan, 2000/2 celp işlemlerinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Buna göre, askerlik yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

TERHİSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

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Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını, belediyelerin kredi işlemleri ile İller Bankası ihalelerinin 27 Mayıs'ta yeniden açılacağını aktaran Erdoğan, "Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır." diye konuştu.

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Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA

Koronavirüsle bir bütün halinde gösterilen mücadele sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Akar, "Normalleşme çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü planladık.