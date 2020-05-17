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Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Son dakika... Kasım celbi askerler ne zaman terhis olacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren terhis ve celp tarihi belli oldu. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri uzatılmıştı. Peki, askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 16:14Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 16:18