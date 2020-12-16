Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor! Nehrin ortasında adacıklar oluştu

Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi. Su seviyesinin her geçen gün düştüğü nehrin ortasında adacıklar oluştu.