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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor! Nehrin ortasında adacıklar oluştu Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor! Nehrin ortasında adacıklar oluştu
Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi. Su seviyesinin her geçen gün düştüğü nehrin ortasında adacıklar oluştu.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 08:45
Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle çok şiddetli kuraklık riskinin yaşandığı kentte debisi düşen Yeşilırmak'ta alarm veren durum köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküp olduğu nehirde suyun fazla olduğu alanlarda balık tutan vatandaşlar durumu endişeyle takip etti. Vatandaşlardan Hamdi Demir, "İnşallah yağışlar başlarda biz de Yeşilırmak'ın alışık olduğumuz haline kavuşuruz" dedi.