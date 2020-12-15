KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. KYK tarafından hesaplara yatacak ilk ödeme tarihi ise merak ediliyor. İşte, KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?