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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkes merak ediyor... KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı? Herkes merak ediyor... KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından hesaplara yatan ödemeler için geri sayım sürüyor. Lisans ve önlisans öğrencilerine destek ödemeleri aylık olarak ödenecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.12.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 23:17
KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. KYK tarafından hesaplara yatacak ilk ödeme tarihi ise merak ediliyor. İşte, KYK kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç'inize bağlayabilirsiniz.