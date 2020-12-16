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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM'den resmi açıklama! 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sonuçları... ÖSYM'den resmi açıklama! 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sonuçları... KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya personel olarak atanmak isteyen lise mezunu adaylar, bu sene gerçekleştirilen sınavda ter döktüler. 2 yılda bir uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı için uzun süredire hazırlık içinde olan adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. İyi bir puan almayı arzulayan vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:05
KPSS ortaöğretim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da uygulandı. Lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilen sınavın sonuçları için geri sayım başladı. Pek, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.