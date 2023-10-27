27 Ekim 2023, Cuma
İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler? YEŞAYA (İŞAYA) KEHANETLERİ!
"İsrail kehaneti nedir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında bir basın açıklaması yaptı. Başbakan Netanyahu, planlanan kara harekatını işaret ederek Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki bir kehaneti göreceklerini belirtti. İşte, Yeşaya kehanetleri hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 06:27
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11