İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler? YEŞAYA (İŞAYA) KEHANETLERİ!

YEŞAYA (İŞAYA) KEHANETLERİ NELERDİR?

Eski Ahit'in değerli bir parçası olan İşaya Kitabı, İncil'in de içinde bulunduğu Hristiyan Kutsal Kitabı'nın önemli bir bölümüdür.

Yeşaya kitabı, Tanah'taki Son Peygamberlerin ilk kitabıdır; bu kitabın ardından Hezekiel, Yeremya ve Oniki küçük peygamber kitapları gelir. Hristiyanlıktaki Eski Ahit'te ise bu sıralama biraz farklıdır.



Kitapta 66 konu bulunur. İlk 39 konu günahkar Yehuda Krallığı'nın ve Tanrı'ya karşı gelen her ulusun yıkılacağı kehanetinde bulunurken son 27 konu Tanrı'nın ihtişamı altında İsrail ulusuna ait yeni bir krallık kurulacağı kehanetinde bulunur.