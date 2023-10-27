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İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler? YEŞAYA (İŞAYA) KEHANETLERİ!

"İsrail kehaneti nedir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında bir basın açıklaması yaptı. Başbakan Netanyahu, planlanan kara harekatını işaret ederek Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki bir kehaneti göreceklerini belirtti. İşte, Yeşaya kehanetleri hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 06:27
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YEŞAYA İŞAYA KEHANETLERİ! İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler?

İşaya, Eski Ahit'in bir parçası olan İncil'in kitaplarından biridir. İşaya'nın Kehaneti, İsrail halkına, Tanrı'nın vaatlerine, gelecekteki kurtuluşlarına ve ahlaki yönlendirmelere dair pek çok önemli bilgi sunar. İşte, İsrail kehanetleri hakkında merak edilenler...

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YEŞAYA İŞAYA KEHANETLERİ! İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını ve açıklamalarında "Yeşaya kehanetini göreceğiz" sözlerine yer verdi. Yapılan açıklamanın ardından İşaya kehanetleri merak konusu oldu. Peki, nedir bu Yeşaya kehaneti?

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YEŞAYA İŞAYA KEHANETLERİ! İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler?

İşte o ifadeler:

"Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz.

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YEŞAYA İŞAYA KEHANETLERİ! İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler?

'Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin' (Yeşaya 60:18)"

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YEŞAYA İŞAYA KEHANETLERİ! İsrail kehaneti nedir? Yeşaya İsrail kehanetleri neler?

YEŞAYA (İŞAYA) KEHANETLERİ NELERDİR?

Eski Ahit'in değerli bir parçası olan İşaya Kitabı, İncil'in de içinde bulunduğu Hristiyan Kutsal Kitabı'nın önemli bir bölümüdür.

Yeşaya kitabı, Tanah'taki Son Peygamberlerin ilk kitabıdır; bu kitabın ardından Hezekiel, Yeremya ve Oniki küçük peygamber kitapları gelir. Hristiyanlıktaki Eski Ahit'te ise bu sıralama biraz farklıdır.

Kitapta 66 konu bulunur. İlk 39 konu günahkar Yehuda Krallığı'nın ve Tanrı'ya karşı gelen her ulusun yıkılacağı kehanetinde bulunurken son 27 konu Tanrı'nın ihtişamı altında İsrail ulusuna ait yeni bir krallık kurulacağı kehanetinde bulunur.