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Haberler Galeri 9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

"9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri?" sorusu özellikle öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Kabine Toplantısı sonrasında öğrencilere yönelik KDV ve ÖTV'siz vergisiz telefon modelleri ve fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Alınan bu karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başladı mı? İşte, vergisiz telefon son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 26.10.2023 10:53
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9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı hakkında detaylar belli oldu! 25 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de öğrencilere vergisiz cep telefonu kararı yayınlandı. Peki, 9.500 TL altı telefon modelleri hangileri? İşte, marka marka vergisiz telefon fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLAMIŞTI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilere vergisiz cihaz desteği hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.

Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız."

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9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek.

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9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre karar 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

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9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Ekli "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve Internet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.