9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri? Marka marka isim ve fiyat listesi! Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar şartları, yaş sınırı...

"9. 500 TL altı vergisiz telefon modelleri hangileri?" sorusu özellikle öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Kabine Toplantısı sonrasında öğrencilere yönelik KDV ve ÖTV'siz vergisiz telefon modelleri ve fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Alınan bu karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başladı mı? İşte, vergisiz telefon son dakika açıklamalar...