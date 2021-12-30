30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ABD öncülüğündeki ambargolara boyun eğmeyerek yerli ve milli bir savunmaya yöneldi. Türk mühendislerin azimli çalışmalarıyla tarihe geçecek projelere imza atıldı. Türk SİHA'ları dünya çapında ses getirirken, insansız deniz ve kara araçları da üretildi. F-16'lar için özel sistemle de yetinmeyen Türk mühendisler yerli ve milli savunma sistemi HİSAR'ı da geliştirdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:41
  • 1
  • 31
Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Türk savunma sanayisi, 2021 yılında yürüttüğü faaliyetlerle güvenlik güçlerine yeni araç ve ekipmanlar kazandırdı.

Son yıllarda kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran savunma sanayisi şirketleri, Kovid-19 salgını önlemleri, çip krizi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak ve ihracat hedefiyle yoğun bir yıl geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine daha önce başlayan teslimatlar devam ederken, 2021 yılında bunlara yeni araç ve ürünler eklendi.

Havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ilk teslimatları yapıldı. Milli insansız hava araçları (İHA) Bayraktar TB2 ve Anka ile Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatlarına devam edildi.

  • 3
  • 31
Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Alpagu, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi, Mühimmat Bırakan İHA Boyga'nın testlerine başlandı.

  • 4
  • 31
Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA Projesi başlatıldı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı.

  • 5
  • 31
Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Milli Muharip Uçak Projesi'nde sistem gereksinimleri fazı tamamlandı, alt sistem sözleşmeleri imzalandı.