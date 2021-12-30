Türkiye savunması yerli ve milli teknolojiye emanet! Türk yurdu kendi silahlarıyla korunacak

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ABD öncülüğündeki ambargolara boyun eğmeyerek yerli ve milli bir savunmaya yöneldi. Türk mühendislerin azimli çalışmalarıyla tarihe geçecek projelere imza atıldı. Türk SİHA'ları dünya çapında ses getirirken, insansız deniz ve kara araçları da üretildi. F-16'lar için özel sistemle de yetinmeyen Türk mühendisler yerli ve milli savunma sistemi HİSAR'ı da geliştirdi.