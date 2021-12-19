Yerli test kitine Almanya'dan yoğun ilgi var! Testin sonucu 15 dakikada çıkıyor
Son dakika haberine göre: Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Ar-Ge merkezinde öğrenciler tarafından montajlanıp kullanıma hazır hale getirilen 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'ne Avrupa'dan bazı ülkelerin talip olduğu belirtildi. Tükürük numunesi alınıp yapılan testin sonucu 15 dakikada çıkıyor.
Giriş Tarihi: 19.12.2021
14:43
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in lansmanını yaptığı 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'nin kalıp tasarımları, Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Lisenin kendi ürettiği makine ile hazırlanan kalıp tasarımlar, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından da montajlanıp paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Test kitleri, aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan OİBMTAL'de piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği test kitlerine özellikle Almanya'dan yoğun ilgi olduğunu belirterek "Çeşitli firmalar bize ulaştı. Önümüzdeki günlerde özellikle Almanya için hızlı antijen test kitlerinin plastik materyallerini üretmeye başlayacağız. Türkiye'de bir meslek lisesi, antijen test kiti noktasında milli üretim faaliyetini yurt dışına kadar ulaştırmış olacak" dedi.
'MALİYETİ 1 DOLAR OLACAK'
Seri üretimde hedefin 10 milyon adet olduğunu ifade eden Gür, şunları söyledi:
"Hızlı antijen test kiti projesi aslında bir milli üretim faaliyeti. Milli teknoloji hamlesi de diyebiliriz. Aynı zamanda kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz bir üretim hareketliliği. Bizim test kitlerimizin maliyeti, yaklaşık olarak 1 dolar seviyelerinde tuttu. Piyasada ortalama olarak test kitlerinin maliyeti, 3 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla muadillerine göre, 3'te 1 oranında maliyet elde etmiş olduk. Bunun sebebi de okullarımızda kullanılan enjeksiyon cihazlarımız ile kendi yaptığımız kalıplarımız. Her şeyi orijinal ve yerli olarak üretiyoruz. Her şeyi kendimiz ürettiğimiz için maliyetlerimizi minimize ettik. Tükürük hunisi, solüsyon tüpü ve test kasetlerini de kendimiz üretiyoruz."
'ÇİN'DE 250 BİN DOLAR, TÜRKİYE'DE 60 BİN DOLAR'
Türkiye'deki kit üreticilerinin her materyali yurt dışından aldıklarını vurgulayan Gür, "Fakat bir meslek lisesi olarak, kendi materyalimizi kendimiz üretiyoruz. Kit üreticileri, bir meslek lisesinden ilgili materyalleri satın almak istiyor. Biz de yakında çeşitli ülkelere materyalleri ihraç ediyor olacağız. İlk önce ayda 5 milyon, daha sonra da ayda 10 milyon kapasiteye ulaşacağız. Bu kaseti ve üretimi el değmeden seri olarak yapacak makinenin de üretimine başladık. Yakın süre içinde makineyi tamamlayacağız. Çin'de 250 bin dolara üretilen makineyi 60 bin dolara öğretmenlerimiz imal ediyor. Seri makinelerimizle birlikte aylık 10 milyon kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
'GELİRİ KİMSESİZ ÇOCUKLARA GİDECEK'
Test kitlerinin üretiminden el edilecek gelirin dağılımıyla ilgili de bilgi veren Gür, "Bu kitlerin üretimlerini okullarımızın döner sermaye işletmeleri karşılayacak. Mevzuat gereğince de yapılan her üretimle ilgili öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, yöneticilerimiz hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na para aktaracağız. Çocuklarımız üretim içerisinde çalışarak evlerine de para götürecekler" ifadelerini kullandı.