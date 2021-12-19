Yerli test kitine Almanya’dan yoğun ilgi var! Testin sonucu 15 dakikada çıkıyor

'MALİYETİ 1 DOLAR OLACAK'

Seri üretimde hedefin 10 milyon adet olduğunu ifade eden Gür, şunları söyledi:

"Hızlı antijen test kiti projesi aslında bir milli üretim faaliyeti. Milli teknoloji hamlesi de diyebiliriz. Aynı zamanda kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz bir üretim hareketliliği. Bizim test kitlerimizin maliyeti, yaklaşık olarak 1 dolar seviyelerinde tuttu. Piyasada ortalama olarak test kitlerinin maliyeti, 3 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla muadillerine göre, 3'te 1 oranında maliyet elde etmiş olduk. Bunun sebebi de okullarımızda kullanılan enjeksiyon cihazlarımız ile kendi yaptığımız kalıplarımız. Her şeyi orijinal ve yerli olarak üretiyoruz. Her şeyi kendimiz ürettiğimiz için maliyetlerimizi minimize ettik. Tükürük hunisi, solüsyon tüpü ve test kasetlerini de kendimiz üretiyoruz."