20 Aralık 2021, Pazartesi
Zehir-2 Operasyonu başladı! 81 ilde 563 adrese eş zamanlı baskın
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri sahte/kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde "ZEHİR – 2" kod isimli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Daha önce yapılan "ZEHİR" ve bugün başlatılan "ZEHİR-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılırken, 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:26
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