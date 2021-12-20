Zehir-2 Operasyonu başladı! 81 ilde 563 adrese eş zamanlı baskın

Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta 'ZEHİR' ve 'ALKOL' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.