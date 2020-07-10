Dört tane büyük şirket, İHA SİHA'ları üreten BAYKAR koordinasyonunda dört şirket bir araya gelerek yaklaşık bin tane bilgisayar mühendisini ve mekanik mühendisi çalıştırarak bizim yerli ve milli solunum cihazımızı ürettiler. Cihazı biraz önce test ettim, hakikaten mükemmel. Çok güzel bir cihaz, vatanımıza ülkemize hayırlı olsun bu cihaz. Cihazdan kullanan hastaneler var. Bizden önce açılan Başakşehir Şehir Hastanesinde, Yedikule hastanesinde var. Hakikaten oradaki arkadaşlar da bu cihazdan çok memnunlar. Cihazlar bize yeni geldi, cihazların teslimatını aldık. Yarın öbür gün eğitimlerini vereceğiz kullanıcı arkadaşlara. Onlar kullanmayı öğrendikten sonra cihazlar bu yoğun bakımlarımızda kullanılacak" dedi.