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Yerli solunum cihazları böyle görüntülendi! Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde kullanılmaya başlanacak
Yerli üretim solunum cihazlarından bazıları, açılışı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine gönderildi. Salgın döneminde Türk mühendisler ve Türk şirketlerin çabasıyla üretilen yerli solunum cihazları, hastane personeline verilecek eğitimin ardından kısa sürede kullanılmaya başlanacak. Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:49
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