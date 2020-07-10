Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

Son dakika... AÖF yaz okulu başvurusu ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi final sınavı tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl için 3 ders sınavı ve yaz okulu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? AÖF yaz okulu kayıt tarihi belli oldu mu? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? İşte cevaplar...