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Haberler Galeri Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

Son dakika... AÖF yaz okulu başvurusu ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi final sınavı tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl için 3 ders sınavı ve yaz okulu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? AÖF yaz okulu kayıt tarihi belli oldu mu? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:19
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Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

Son dakika... AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 24 Haziran - 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan 2019-2020 bahar dönemi final sınavının sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından mezun olmaya hazırlanan öğrenciler yaz okulu ve 3 ders sınavı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? AÖF yaz okulu kayıt tarihi belli oldu mu? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 24 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

AÖF 3 DERS SINAVI İPTAL Mİ?

AÖF tarafından yapılan açıklamada, 2019-2020 dönemi için gelen yoğun talep üzerinde yaz okulu açılmasına karar verildiği bu nedenle 3 ders sınavının iptal edildiği bildirildi.

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Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF 2019-2020 Yaz Okulu başvuru tarihi henüz belli olmadı. Yapılan açıklamada, başvuru takviminin AÖF'ün anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresi üzerinden duyurulacağı bildirildi.

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Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...

AÖF YAZ OKULU KAÇ DERS ALINIR?

AÖF yaz okulunda en fazla 5 ders seçilebiliyor.