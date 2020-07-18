18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?

Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?

Halı sahalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde halı sahalar kapatılmıştı. Halı saha işletmecileri ve futbol severler spor tesislerinin ne zaman açılacağını merak ediyor. Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bulut, halı sahaların açılmasına ilişkin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna talepte bulundu. Peki, Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 20:03
  • 1
  • 12
Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?

Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Halı saha işletmecileri ve futbol severler konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bulut, halı sahaların açılmasına ilişkin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna talepte bulundu. İşte, Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı Saha Futbol Federasyon Başkanı Bahadır Bulut'un imzasıyla Bilim Kuruluna gönderilen dilekçede, "Türkiye'de ortalama 20 bin halı saha bulunmaktadır. Bu halı sahalarda 10 bine yakın futbol okulları faaliyet göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

  • 3
  • 12
Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?

Yeni tip kororavirüs nedeniyle halı sahaların 5 aydır kapalı olmasının ekonomik açıdan zor durumlara yol açtığının vurgulandığı dilekçede, şunlar kaydedildi:

  • 4
  • 12
Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?

"Halı sahalarda sizin önereceğiniz tedbirler ve kurallar çerçevesinde futbol oynatılmasını istiyoruz. Tesislerimizde belirlenecek sağlık tedbirlerini alıp faaliyete geçmek istiyoruz. 'Halı Saha Pandemi Kurulu' kurup 81 ilde temsilcisi olan federasyonumuz denetiminde kontrollü bir şekilde futbol oynanmasını sağlamada yardımcı olabiliriz."

  • 5
  • 12
Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?

Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü. Ancak halı sahaların durumu henüz netlikl kazanmadı. İşletmeciler yasağın ne zaman kalkacağı hakkında meraklı bekleyişini sürdürüyor..