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Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı?
Halı sahalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde halı sahalar kapatılmıştı. Halı saha işletmecileri ve futbol severler spor tesislerinin ne zaman açılacağını merak ediyor. Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bulut, halı sahaların açılmasına ilişkin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna talepte bulundu. Peki, Halı sahalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi! Halı sahalar açıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 20:03
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