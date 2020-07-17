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Haberler Galeri Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak

Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 13:59
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Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak

Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.

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Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

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Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı.

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Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak

Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.

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Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak