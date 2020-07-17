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Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi! Başkan Erdoğan yarın temelini atacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 17.07.2020 13:57Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 13:59