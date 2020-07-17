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1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır
Konya'da yapılan 5 yıldızlı otel konforundaki 1250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin 862 yataklı ilk etabı açılışa hazır. Hastanenin yapımını gerçekleştiren YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların hastanede kurulumlarının yapıldığını, tüm personel alımlarının da tamamlandığını, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda iki aydır tüm testlerin yapıldığını ve açılış için gün saydıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 17.07.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 16:44
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